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- 2. ¾¡¼ê¤Ë²ñ·×¤¹¤ë¡ÄÃÎ¿Í¤Ë¥É¥ó°ú¤
- 3. ¸«ÃÎ¤é¤Ì»Ò¤¬É×¤ò¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¸Æ¤Ó?
- 4. ¡Ö²È¶Ù¡×¤Ã¤Æ´Á»ú ¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à?
- 5. 12À±ºÂÊÌ º£½µ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥Ç¡¼
- 6. »ÒµÜÁ´Å¦½Ð¤Î½÷À¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
- 7. Â©»Ò¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ç·î30Ëü±ß¤ËÈ¿¶Á
- 8. µÁÊì¤Î²Ç¤¤¤Ó¤ê É×¤¬¸«»ö¤Ë·âÂà
- 9. GU ¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿À¥³¥¹¥Ñ
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