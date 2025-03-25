¡Ú¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡Û 3·î27Æü ÇÛ¿®Í½Äê ´ðËÜ¥×¥ì¥¤¡§ÌµÎÁ ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡× ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×½é¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëAndroid/iOSÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡Ê¤Á¤¤¤Ý¤±¡Ë¡×¡£3·î27Æü¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î»îÍ·²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤äÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£ ¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¡×¤È¤Ï