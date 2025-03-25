¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¿·ÈÖÁÈ¡ØFAVE IDOLS¡Áº£¿ä¤·¤¿¤¤ºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡Á¡Ù¤¬¡¢4·î7Æü¿¼Ìë1»þ29Ê¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÊÁ´3²óÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×5ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¥¢¥¤¥É¥ë5ÁÈ°ìÍ÷½Ð±é¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡ÖiLiFE!¡×¡ÖAppare!¡×¡ÖJams Collection¡×¡Ö¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡×