¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ôÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¿ôÆüÃæ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÄÉ²Ã¤Î´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¤äÌÚºà¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤À¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÌÚºà¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ø¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ôÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤·25¡óÁ°¸å¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íè·î2Æü¤Ë¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÈÆ±¤¸