(ËÜÊ¸Âè£±ÃÊÍî¤ÎÆüÉÕ¤ò¡Ö£²£µÆü¡×¤«¤é¡Ö£²£´Æü¡×¤ËÄûÀµ¤·¤Þ¤¹)Tim Hepher[¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë£²£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - ²¤½£¹Ò¶õµ¡Âç¼ê¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Î¥®¥è¥à¡¦¥Õ¥©¡¼¥êºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢Æ±¼Ò³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¼¡´üÃ±ÄÌÏ©µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³×¿·Åª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¿Ê²½Åª¡×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÂç¼ê£Ã£Æ£Í¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤É¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥í¡¼¥¿¡¼¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë