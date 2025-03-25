½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¹»ÀÐÀî¤ÎÌîµåÉô¤¬24Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õÀÐÀî¥Ê¥¤¥ó¤Ï³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½Ð·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢24Æü¤ËÊì¹»¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¤Î½éÀï¤ÇËÌ³¤Æ»¤ÎÅì³¤Âç»¥ËÚ¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¹Ò¶õÀÐÀî¡£ ¡Ö¹Ã»Ò±à¤«¤éÇ½ÅÐ¶õ¹Á¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ØÅþÃå¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢ÃæÂ¼Î´´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡¤É¤¦Á°¤ò¸þ¤¯¤«¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬Âç»ö¡×¤È¥Ê¥¤¥ó