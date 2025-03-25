¡Ú¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡§v34.20¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ø¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Û 3·î25Æü17»þ～ ¼Â»ÜÍ½Äê Epic Games¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PCÍÑ¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òËÜÆü3·î25Æü17»þ¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ º£²ó¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ïv34.20¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È