´ØÀ¾·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¤Ï25Æü¡¢Éû²ñÄ¹¤ÇºåµÞÅÅÅ´²ñÄ¹¤Î³ÑÏÂÉ×»á¡Ê75¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤ËÅèÅÄÂÙÉ×¼ÒÄ¹¡Ê60¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£