½ÂÃ«¶è¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºûÄÍ¤«¤éÂå¡¹ÌÚ¤Þ¤Ç¤Î2.6¥­¥í¤ÎÎÐÆ»¤ÎºÆÀ°È÷¤ò¤á¤°¤ê»ö¶ÈÈñ¤¬¹â³Û¤¹¤®¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á°ìÂæ¤¢¤¿¤êÌó400Ëü±ß¤âºÆÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºûÄÍ¤«¤éÂå¡¹ÌÚ¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¿¤ë¡Ö¶ÌÀî¾å¿åµì¿åÏ©ÎÐÆ»¡×¤ÇÅÔ»Ô¸ø±à¤È¤·¤Æ¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¾ì½ê¤À¡£¶è¤Ï¡¢ÊÞÁõ¤äÀßÈ÷¤¬Ï·µà²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æî¹ñÉ÷¤Î¿¢ºÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀÐºà¤ä¥ì¥ó¥¬¤Ê¤É¤òÊ´ºÕ¤·¤Æ¸Ç¤á¤¿¡Ö¥Æ¥é¥¾¡×¤È