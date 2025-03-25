¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤é¤ä¤Þ¡×¤Ï¡¢3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Äê¿©¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¤«¤é¤ä¤ÞÄê¿©¡Ê4¸Ä¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¿Íµ¤¤ÎÄê¿©4ÉÊ¤ò150±ß°ú¤­¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¤«¤é¤ä¤Þ´¶¼Õº×¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌýÎÔ·ÜÄê¿©¡×¤â150±ß°ú¤­¡ª ¡Ö´¶¼Õº×¡×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¢£¿Íµ¤¤Î¤«¤é¤¢¤²Ã±ÉÊ¤â¤ªÆÀº£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤«¤é¤ä¤ÞÄê¿©¡Ê4¸Ä¡Ë¡×¡¢¡ÖÌýÎÔ·ÜÄê¿©¡×¡¢¡Ö¥Á¥­¥óÆîÈÚÄê¿©¡×¡¢¡Ö´Å¿É²¹¶Ì¤Ä¤±¤«¤éÄê¿©¡×¤Î4ÉÊ¤ò150