Gabriel Araujo[£²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥á¥­¥·¥³¹ñ²ÈÅý·×ÃÏÍý¾ðÊó¶É¡Ê£É£Î£Å£Ç£É¡Ë¤¬£²£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿·ÐºÑ³èÆ°»Ø¿ô¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï¤È¤â¤Ë¸ºÂ®¤·¡¢Æ±¹ñ¤¬¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê·Êµ¤¸åÂà¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬º£½µ¤Î²ñ¹ç¤ÇÍø²¼¤²¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡££±·î¤Î·ÐºÑ³èÆ°»Ø¿ô¤ÏÁ°·îÈæ£°¡¥£²¡óÄã²¼¡¢Á°Ç¯Èæ£°¡¥£±¡óÄã²¼¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¤Î£²£°£²£´Ç¯Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤ÏÌó£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È