¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£°Ï¸ë´ý»Î¤ÎÄÍÅÄÀé½Õ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÆüËÜ´ý±¡´ØÀ¾ÁíËÜÉô¶á¤¯¤Î»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤âÍí¤á¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸»þ´Ö¡¢´ý»Î£³¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¦¤É¤ó´ØÀ¾ÁíËÜÉô¤ÏÂçºå¤ÎÃæ¿´¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÇßÅÄ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÁíËÜÉô¤¬¤¢¤ëÃã²°Ä®¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÈË²Ú³¹¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿ô¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ºåµÞ¤«¤Ã