ÃÎ°é¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXT¤¬¡¢Ëã¿ýÉ÷¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ö¤Ò¤é¤¬¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¿·ºî¡ÖÇ×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·ºî¤Ï¡¢2025Ç¯3·î24Æü¤«¤éMakuake¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ò¤é¤¬¤¸¤ã¤ó Ç×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ëã¿ýÉ÷¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î½ñ¤«¤ì¤¿Ç×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ÀÍÕ¤òÂ·¤¨¤ëÁÖ²÷´¶¤ÈÂÐÀï¤Î¥É¥­¥É¥­´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥ë¡¼¥ë¤ÏÈó