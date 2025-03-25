David Shepardson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÌ±¼çÅÞ¤Î¾å±¡µÄ°÷¤Ï£²£´Æü¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶ÈÇäµÑ´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¸¢¸Â¤òµÄ²ñ¤Ëµá¤á¤ë¤è¤¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂ¥¤·¤¿¡££Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ´ë¶È¤Î»úÀáÄ·Æ°¡Ê¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¡Ë¤ËÊÆ¹ñ»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤«¥µ¡¼¥Ó¥¹Ää»ß¤òµá¤á¤ë¿·Ë¡¤¬£±·î£±£¹Æü¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Íâ£²£°Æü¤Î½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë£´·î£µÆü¤Þ¤Ç»Ü¹Ô¤ò±ä