LIL LEAGUE¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØLIL LEAGUE OFFICIAL ARTIST BOOK More¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬¡¢3·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´©¹Ôµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬3·î23Æü¤ËSHIBUYA TSUTAYA 8³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢³«ºÅÁ°¤ËÃæÂ¼ÎµÂç¡¢»³ÅÄ¹¸Âç¡¢É´ÅÄÈ»Ëã¡¢ÆñÇÈÊË¶õ¡¢²¬Èø¿¿¸×¡¢´ä¾ëÀ±Æá¤Î¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ »²¹Í¡§EXILE¤Î·ëÀ®ÈëÏÃ¤«¤éLDHÎ®¥Ó¥¸¥Í¥¹ÏÀ¤Þ¤Ç¡ÖLove, Dream, Happiness¡×