3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¡ÖPEANUTS¡Ê¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂè3ÃÆ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ä¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡£¤½¤·¤Æ¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢Â¨Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ë­ÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»î°û²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿isuta¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¡¢¿·ºî¤Î¡Ö¥¸¥ç¡¼ ¥«¥¤¥ó¥É ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥­¥ã¥é¥á¥ë ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼