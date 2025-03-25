£²£°Æü¡¢¹õ²Ï»ÔÊ¸²½³¹¤ÎÄ«»Ô¤ÇÌý¾ò¡ÊÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡Ë¤Ê¤É¤òÇä¤ë²°Âæ¡£¡Ê¹õ²Ï¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼Õ·õÈô¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¹õ²Ï3·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¹õ²Ï»Ô¤Ï¹õÎµ¹¾¡Ê¥¢¥à¡¼¥ëÀî¡Ë¤ò¶´¤ó¤Ç¥í¥·¥¢¡¦¥¢¥à¡¼¥ë½£¤Î½£ÅÔ¥Ö¥é¥´¥Ù¥·¥Á¥§¥ó¥¹¥¯¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡£2023Ç¯¤ËÎ¾¹ñ´Ö¤ÇÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤ÎÁê¸ß¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¹õ²Ï¤òË¬¤ì¤ë¥í¥·¥¢¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»Ô¾ì¤ÇÄ«¿©¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿·Á¯¤Ê²ÌÊª¤äÌîºÚ¡¢»¨²ß¤Ê¤É¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¡£