»°½Å¸©¸æÉÍÄ®¤Î¹ñÆ»¤ÇÂç·¿¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¤¬¹ñÆ»ÏÆ¤ÎËÉÉ÷ÎÓ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢±¿Å¾¼ê1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¾èµÒ21¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È±¿Å¾¼ê¤Î»à°ø¤¬ÉÂ»à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ï22Æü¸á¸å8»þÈ¾º¢¡¢À¾Éð´Ñ¸÷¥Ð¥¹±¿¹Ô¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¤¬¡¢¾èµÒ21¿Í¤ò¾è¤»ÏÂ²Î»³¸©ÆáÃÒ¾¡±ºÄ®¤«¤éºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¸æÉÍÄ®²¼»ÔÌÚ¤Î¹ñÆ»42¹æÀþ¤ÇÆ»Ï©ÏÆ¤ÎËÉÉ÷ÎÓ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢±¿Å¾¼ê¤Î¶¶ÄÞ¸ç»Ö¤µ¤ó¤¬»àË´¡¢¾èµÒ21¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ