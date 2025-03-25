¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï25Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤«¤é¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤ò½ä¤ê¡¢È¿ÏÀ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÊÆµ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ë³Î¾Ú¤òµá¤á¡Ö¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¼è°ú¤Ï¼è°ú¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£