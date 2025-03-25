¹­ÅÄ¥´¥ë¥Õ¤Ï¡¢¡È½¾ÍèÀ¸ÃÏ¤Ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÎÇÛ¹ç¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡ÉÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ìÉô¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò2025Ç¯3·î25Æü(²Ð)¤«¤é¹­ÅÄ¥´¥ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó¼è¤ê°·¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ¹­ÅÄ¥´¥ë¥Õ¡ÖMEGA COOUV ²Æ¤ÎÀã¡×UV-M501¥·¥ê¡¼¥º  ¹­ÅÄ¥´¥ë¥Õ¤Ï¡¢¡È½¾ÍèÀ¸ÃÏ¤Ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÎÇÛ¹ç¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡ÉÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ìÉô¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò2025Ç¯3·î25Æü(²Ð)¤«¤é¹­ÅÄ¥´¥ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó¼è¤ê°·