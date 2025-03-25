£²·î²¼½Ü¡¢¿·Âçºå±Ø¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê53¡Ë¤À¡£Èà¤é¤Ï¡¢£²·î21Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö1990Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ç¡¢1994Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥É¥¥¡¼¥­¡¼¡Ù¤ÏÁ´ÊÆ¤Ç1000ËüËç°Ê¾å¡£À¤³¦¤Ç2000ËüËç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥±¡¼¥¹¡Ù¤Ï¥â