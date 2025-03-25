¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡Û½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè122ÏÃ¤¬¡¢3·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿¿µª¡ÊÂçÅçÈþÍ¥¡Ë¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¾¯½÷¡¦»í¡ÊÂçÅçÈþÍ¥¡¿°ì¿ÍÆóÌò¡Ë¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×»í¡õ¿¿µª¤¬¹¥¤­¤ÊÅÁÀâÅª²ÎÉ±¢¡¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×»í¡ÊÂçÅçÈþÍ¥¡Ë¡¢Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë·ë¡Ê¶¶ËÜ