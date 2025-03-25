¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡ÛÈÓÄÍ²Ö¾Ð´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·±Ç²è¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ü¡¼¥¤»ö·ï¡×¤¬2025Ç¯½©¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥­¥ã¥¹¥È¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ó¸ÍÎ¼¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¢¡¼ÂÏÃ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ü¡¼¥¤»ö·ï¡×±Ç²è²½ÉñÂæ¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¸å´ü¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÂçºåËüÇî¤ÇÊ¨¤¯¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¡£¹ñºÝ²½¤Ë¸þ¤±Çä½Õ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢À­ÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¡Ê¢¨Åö»þ¤Î¸Æ¾Î¤ÏÀ­Å¾´¹¼ê½Ñ¡Ë