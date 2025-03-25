¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥«¥Þ¤¿¤¯¤¬3·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£SixTONES¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Þ¤¿¤¯¡¢SixTONES¿ä¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¢¡¥«¥Þ¤¿¤¯¡¢SixTONES¤Î¥é¥¤¥Ö±óÀ¬Êó¹ðhttps://twitter.com/modelpress/status/1903740574945210794¤³¤ÎÆü¡¢¥«¥Þ¤¿¤¯¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆSixTONES¤ÎLIVE¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ï¤¡¤óinËÌ³¤Æ»¡×¤ÈÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Si