¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£²£µÆü¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥É¥êー¥à¥¤¥ó¥­¥å¥Ùー¥¿¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ £²£µÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥êー¥à£É¤ÏÂ³Íî¡££²·î£´Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿£²£µÇ¯£³·î´üÂè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£´～£±£²·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢£³·î£±£¹Æü¤Ë¤ÏºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë£´£µ£·£°±ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤¬Çä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ