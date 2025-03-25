25Æü11»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ286.13±ß¡Ê0.76¡ó¡Ë¹â¤Î3Ëü7894.62±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï838¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï708¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï88¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤ÏÅì¥¨¥ì¥¯ ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò43.90±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê ¤¬43.50±ß¡¢£Ó£Â£Ç ¤¬26.04±ß¡¢£Ô£Ä£Ë ¤¬17.76±ß¡¢¥Æ¥ë¥â ¤¬16.70±ß¤ÈÂ³¤¯¡£ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï7.63±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Ð¥ó¥Ê¥à£È£Ä ¤¬3.65±ß¡¢