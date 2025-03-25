¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZEROBASEONE¤¬Á´À¤³¦¤ò¡È¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡É¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛZEROBASEONE¤¬¡Ønon-no¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¡ªZEROBASEONE¤Ï4·î3¡Á26Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¡ÖThe 5th Mini Album ¡ÈBLUE PARADISE¡É POP-UP STORE¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÀèÎ©¤Ã¤ÆZEROBASEONE¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¥¶¡¦¸½Âå¥½¥¦¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÌó1000ÄÚµ¬ÌÏ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤Þ¤Ç¤â²ñ