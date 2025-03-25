Apple¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖAirPods Max¡×¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤ÎiOS 18.4¡¦iPadOS 18.4¡¦macOS 15.4¤ÎÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÈÄ¶ÄãÃÙ±ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AirPods Max¤Ë¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÈÄ¶Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÆ³Æþ - Apple (ÆüËÜ)https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/03/lossless-audio-and-ultra-low-latency-audio-come-to-air