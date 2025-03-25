²­Æì¸©¤ÎÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤¤Ë¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤¬º£·î21Æü¤«¤é4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¯Æþ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Â³¿¯Æþ»þ´Ö¤Ï¡¢²áµîºÇÄ¹¤Ç¤¹¡£³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î21Æü¸áÁ°2»þÁ°¤«¤é¡¢Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤¤Ë¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥2ÀÉ¤¬¡¢ÉÕ¶á¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎµùÁ¥¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤é¿¯Æþ¤·¡¢ÍâÆü¸áÁ°2»þÈ¾¤¹¤®¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î2ÀÉ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎµùÁ¥¤ÎÆ°¤­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÎÎ³¤¤ò½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°¤­