ÆüËÜ¶¶¼¼Ä®¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï3·î19Æü¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖSAKURA FES NIHONBASHI 2025¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï4·î6Æü¤Þ¤Ç¡£ºù¤Î¤ì¤ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì¤Î²°³°¥«¥Õ¥§¡ÖÆüËÜ¶¶ºù¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¡£3·î23Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂè1ÃÆ¡ÖÆüËÜ¶¶¥Ñ¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÌÀÆ²¥«¥Õ¥§¤äÆüËÜ¶¶ ÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹¤é¤¬¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ºù¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Õ¥§Âè1ÃÆ¡ÖÆüËÜ¶¶¥Ñ¥Õ¥§¥¹¡×Âè2ÃÆ¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢¹ÈÃã¤ä´Å¼ò¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò