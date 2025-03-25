Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Ï3·î16Æü¡¢¡ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Ö2025@¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Ö2025@¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡×½¸¹ç¼Ì¿¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ËÆþµï¤¹¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤­¤ë¥Ð¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç¡¢2017Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¡¢ÆüÈæÃ«¡¢È¬½Å½§¤ÎÁ´»ÜÀß¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢±þÊç¿ô¤Ï»²²ÃÏÈ11ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë22