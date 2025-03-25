Lisa BaertleinDavid Lawder[¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ³¤±¿¶È³¦¤Î´´Éô¤é¤Ï£²£´Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÆâÂ¤Á¥¶È³èÀ­²½·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁ¥Çõ¤Ø¤ÎÎÁ¶âÄ§¼ý°Æ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÊÆ¹ñ¤ÎÁ¥Çõ±¿¹Ò²ñ¼Ò¡¢¹ÁÏÑ¡¢Í¢½Ð¶È¼Ô¡¢¸ÛÍÑ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ê£Õ£Ó£Ô£Ò¡Ë¤Î¸øÄ°²ñ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£´´Éô¤é¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹Á¤ËÆþ¹Á¤¹¤ëÃæ¹ñÀ½Á¥Çõ