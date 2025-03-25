FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö25Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£¥°¥ë¡¼¥×A¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ËÂ³¤­¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°Àá¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò²¼¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤ÏÆüËÜ¤¬½é½Ð¾ì¤ò¿ë¤²¤¿1998Ç¯Âç²ñ°Ê¹ßºÇÂ®¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ°Ê³°¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¾è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×C¤Ï¡¢2°ÌÁè¤¤¤¬¤·Îõ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¶¦¤Ë¾¡Íø¤·