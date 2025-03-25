³ëÀ¾µªÌÀ¡Ê¤«¤µ¤¤¡¦¤Î¤ê¤¢¤­¡Ë¡¿'72Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»²¼ÀîÄ®À¸¤Þ¤ì¡£ÃÏºê¹©¶È¡¢¥Þ¥¤¥«¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÅÚ²°¥Û¡¼¥à¤ËÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½êÂ°¡£Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤Ê¤¼¡¢ËÍ¤ÏÈô¤ÓÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡©ÆüËÜÃæ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢'98Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¡¢¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃÄÂÎÀï¡£¤¢¤ì¤«¤é27Ç¯¡½ÉÔ±¿¤Ë¤â¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿Å·ºÍ¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÂè°ìÀþ¤ÇÆ®¤¦ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤­¤¿¤é60ºÐ