BE:FIRST BE:FIRST¤Î7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¤¬5·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¤Î7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¥¸¥ã¥±¼Ì2025Ç¯4·î¤è¤ê15ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ëBE:FIRST¡£ Á°ºî¡ÖSpacecraft / Sailing¡×¤«¤éÌó4¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¡£É½Âê¶Ê¡ÖGRIT¡×¤Ï2000Ç¯ÂåHIP HOP¤ò¸½Âå¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿