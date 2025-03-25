¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï25Æü¡¢Æ±¶É¤Î´ßËÜÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬6·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà¼Ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºßÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ï25Æü¡¢¡ÖGO¡ªGO¡ª¥Á¥ã¥®¥ó¥È¥ó¡×¤Ï30Æü¡¢¡Ö´ñÀ×ÂÎ¸³¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¡×¤Ï4·î16Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¡£´ßËÜ¥¢¥Ê¤ÏÆ±¶É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È·Ð±Ä¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥­¥ë½¬