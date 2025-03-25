Jeff Mason[£²£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¡¢¼ÀÉÂÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ã£Ä£Ã¡Ë¤Î¼¡´ü½êÄ¹¤Ë¸½ºßÆ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½êÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥â¥Ê¥ì¥º»á¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥â¥Ê¥ì¥º»á¤Ï¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¶É¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢°åÎÅ¹âÅù¸¦µæ·×²è¶É¡Ê£Á£Ò£Ð£Á¡Ý£È¡Ë¤ÎÉû¶ÉÄ¹¤«¤é£Ã£Ä£Ã¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ï£²£°Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¡££Ã£Ä£Ã¤Î