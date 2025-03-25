ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÉÂ±¡Á¥¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤Ä¤Ä¡¢ÀìÍÑÁ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤«¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ç¤ËËÉ±Ò¾Ê¡¿¼«±ÒÂâ¤ÇÁ°Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì±´ÖÁ¥Çõ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÂ±¡Á¥¡×À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯3·î18Æü¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤ËÈïºÒ¼Ô¤ÎÍ¢Á÷¤ä¡¢°åÎÅ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦Á¥Çõ¡Ê°åÎÅÄó¶¡Á¥Çõ¡Ë¤ÎÀ°È÷·×²è¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤ËÅìµþ¹Á¤Ç¸ø³«¤µ¤ì