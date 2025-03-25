Yoshifumi Takemoto¡ÎÅìµþ£²£µÆü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤Ï£²£µÆü¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò£°¡¥£µ¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤¿¤³¤È¤·£±·î£²£³¡¦£²£´Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤¢¤ë°Ñ°÷¤¬¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¸åÈ¾¤Ë£±¡óÄøÅÙ¤Î¿å½à¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤ÆÍø¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ¡¦Êª²Á¤¬Æü¶ä¤Î¸«ÄÌ¤·ÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Ð°ú¤­Â³¤­Íø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É´ËÏÂÅÙ¹ç¤¤¤ÎÄ´À°¤¬Å¬Åö¤È¤Î¸«Êý¤Ç°Ñ°÷¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¡£¡ã±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤Î±Æ