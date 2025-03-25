£²£±Æü¡¢¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝËÇ°×Â¥¿Ê°Ñ°÷²ñ¤ÎÇ¤¹ãÉÌ¡Ê¤¸¤ó¡¦¤³¤¦¤Ò¤ó¡Ë²ñÄ¹¤¬Î¨¤¤¤ë´ë¶È²ÈÂåÉ½ÃÄ¤È²ñ¸«¤¹¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¡Êº¸¤«¤é£´¿ÍÌÜ¡Ë¡£¡Ê¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÀÐÃæ¶Ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É3·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñºÝËÇ°×Â¥¿Ê°Ñ°÷²ñ¤¬ÁÈ¿¥¤·¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È²ÈÂåÉ½ÃÄ¤¬19¡Á21Æü¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î´ë¶È¤Ï±Û¶­ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë¡¢ÇÀ»ºÊªËÇ°×¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤