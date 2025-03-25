¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËYouTube¤Ï¡¢¹ñÆâ·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô7,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¤·Ú¤ËÆ°²è¤òÇÛ¿®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô¤âÁý²Ã¡£À¸¤­»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿·ãÀï¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢YouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Î³×Ì¿²È¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ï¡¢½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¿åÌî½ÓºÈ¤µ¤ó¡£¿åÌî