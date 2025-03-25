¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2025Ç¯3·î20Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤È¤Ê¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¹Ô¤¤¡¢2-0¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡Ö»Ë¾åºÇÂ®¡×¤Ç¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï2026Ç¯6·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢»Ë¾å½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥­¥·¥³¤Î3¥«¹ñ¶¦ºÅ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ð¾ì¹ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î32¤«¹ñ¤«¤é48¤«¹ñ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤é¤ÏÌÜÉ¸¤ò¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤ÈÆ²¡¹