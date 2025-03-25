¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¥·¡¼¥º¥ó2 (C) 2025 Disney ¿Í¶ô¤¤É÷½¬¤Î±½¤¬Î®¤ì¤ë½¸Íî¤Î°ÅÉô¤òÉÁ¤­¡¢ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¡£¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤éÌó2Ç¯¡¢´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤¬3·î19Æü¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤ÊÅ¸³«¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ »³±ü¤Î½¸Íî¤Î°Ç¤òÂêºà¤È¤·¤¿Ìø³ÚÍ¥Ìï¼ç±éºî¡Ö¥¬¥ó¥Ë