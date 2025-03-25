¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦°ÂÃ£ÃÒ@¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤­Ï¢ºÜÃæ(@Sato_adachi)¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¸¤¼ï¤Î°ã¤¦¿Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¤¼ï¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÉôÊ¬¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿»þ¤ÎÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÇ