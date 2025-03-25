Photo: »°±º°ìµª ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡£Xiaomi¤«¤éº£·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖXiaomi Buds 5 Pro¡×¡£¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£´ðËÜÀ­Ç½¤Ï¤µ¤¹¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥× ¤Þ¤º´ðËÜÀ­Ç½¤«¤é¡£²»¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã