¡ÚThe First Berserker: Khazan¡Û ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ïー¥É¥³¥¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG ÂÐ±þµ¡¼ï ¡§Steam / PS5 (Pro Enhanced) /Xbox Series X|S ÇÛ¿®Æü¡§3·î28Æü ²Á³Ê¡§ Standard Edition¡§8,580±ß Deluxe Edition¡§10,120±ß ¥Í¥¯¥½¥ó¤Ï3·î28Æü¡¢Îò»Ë¤¢¤ëMORPG¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ö¥¢¥é¥ÉÀïµ­¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Ïー¥É¥³¥¢¥¢