Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌî¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡ØÊ¡äÆºµ¾Æ¡Ê¥Õ¡¼¥í¥ó¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£4¼ï4ÍÍ¤Î¡Öºµ¾Æ¡Ê¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡Ë¡×¤Î»Ý¤µ¤Ë¾Ò¶½¼ò¥×¥ê¡¼¥º¡ª¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤Ë¤Î¤ë»Ý¤¤¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ç¼ò¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡¢¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Öòô²°¡×¤Î·ÏÎó¡£²¿¤»¼çÌò¤¬¡Öºµ¾Æ¡×¤À¡£Å¹Æ¬¤ËÄß¤ë¤µ¤ì¤¿Æù