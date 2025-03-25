Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥É¥ë±ß ½ªÃÍ150.70¹âÃÍ150.76°ÂÃÍ149.02 153.04¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 151.90Äñ¹³2 151.30Äñ¹³1 150.16¥Ô¥Ü¥Ã¥È 149.56»Ù»ý1 148.42»Ù»ý2 147.82¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í¥É¥ë ½ªÃÍ1.0801¹âÃÍ1.0858°ÂÃÍ1.0782 1.0921¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 1.0890Äñ¹³2 1.0845Äñ¹³1 1.0814¥Ô¥Ü¥Ã¥È 1.0769»Ù»ý1 1.0738»Ù»ý2 1.0693¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯