¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¸åÆ£¹áÂå¡¢ÂÓÄÅÃÒ¾¼¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤«¤éÌó£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¶²¯±ß¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢ÊÆÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ç¶Øîþ£´Ç¯£¹·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¸µÄÌÌõ¡¢¿å¸¶°ìÊ¿¸µÈï¹ð¡Ê£´£°¡Ë¤ò¼ý´Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÐÆ¬´ü¸Â¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿å¸¶¸µÈï¹ð¤ÏÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤«¤é£²£´ÆüÀµ¸á¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¸áÁ°£´»þ¡Ë¤Þ