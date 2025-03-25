Andrea ShalalDavid LawderTimothy Gardner[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£´Æü¡¢¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò¶á¤¯È¯É½¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢£´·î£²Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿´ØÀÇ¤Î°ìÉô¤ÏÆ±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ºÌÈ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïµ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤ÎÁ´¤Æ¤¬£´·î£²Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡×¤ËÂÐ¤·´ØÀÇ¤ò¸ºÌÈ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È½Ò